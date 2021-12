GF Vip: Giulia Salemi massacra Alex e Soleil (Di martedì 7 dicembre 2021) Recentemente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno commentato la storia d’amore che sta nascendo tra Soleil Sorge ed Alex Belli. I Prelemi non si sono risparmiati e hanno detto senza filtri quello che pensano dei due gieffini. Ma scopriamo insieme cosa ha detto la coppia. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato la loro relazione nella casa del Grande Fratello Vip, e dopo più di un anno sono più innamorati che mai. Recentemente, la coppia intervistata da BlogoTivù ha raccontato cosa pensa del feeling che si è creato tra la bella Soleil Sorge e Alex Belli. Vediamo insieme cosa ha rivelato in merito la coppia. I due avranno condannato i due gieffini o li avranno appoggiati? Giulia giudica Soleil e ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 7 dicembre 2021) Recentementee Pierpaolo Pretelli hanno commentato la storia d’amore che sta nascendo traSorge edBelli. I Prelemi non si sono risparmiati e hanno detto senza filtri quello che pensano dei due gieffini. Ma scopriamo insieme cosa ha detto la coppia.e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato la loro relazione nella casa del Grande Fratello Vip, e dopo più di un anno sono più innamorati che mai. Recentemente, la coppia intervistata da BlogoTivù ha raccontato cosa pensa del feeling che si è creato tra la bellaSorge eBelli. Vediamo insieme cosa ha rivelato in merito la coppia. I due avranno condannato i due gieffini o li avranno appoggiati?giudicae ...

Advertising

infoitcultura : Giulia Salemi attacca Alex e Soleil/ 'Al posto di Delia Duran sarei entrata al GF VIP e avrei sfondato tutto' - BakshDark : #gregorelli Questa è l'intervista. Le solite cose, ma... trovo bruttissimo il paragone di 'badare a un cane come al… - BakshDark : #gregorelli Oggi, per me, è giornata di risate...belle grosse, però! Due cose: non capisco l'odio di @IsaeChia per… - 3a5pkte81 : @Rossell08526661 @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 Ma lo hai visto il GF Vip party dove lui dice che gli manca viver… - meneresto : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano cosa ne pensano del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran… -