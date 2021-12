GF Vip | Eva Grimaldi entra al posto di Vera Gemma? Ecco cosa succede

(Di martedì 7 dicembre 2021) Evapotrebbe essere una nuova concorrente del GF Vip 6. Il reality, condotto per la terza volta di seguito da Alfonso Signorini, si appresta ad assistere infatti all’edizione più lunga di sempre. Il direttore di Chi, in effetti, ha più volte manifestato l’intenzione di voler superare l’edizione precedente, vinta da Tommaso Zorzi. Stando a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

martasmkcsv : eva grimaldi di nuovo al gf vip per far uscire sophie dall'armadio ?? - SPYit_official : Al GF Vip arrivano due nuovi concorrenti: Eva Grimaldi e Kabir Bedi #gfvip #concorrenti #kabirbedi #evagrimaldi… - zazoomblog : Eva Grimaldi verso il Grande Fratello Vip - #Grimaldi #verso #Grande #Fratello - zazoomblog : Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip - #Grimaldi #nuova #concorrente #Grande - StraNotizie : Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip -

Grimaldi sarebbe pronta ad entrare nella casa del Grande Fratelloinsieme a Kabir Bedi. Se il secondo nome è stato anticipato da Cesara Buonamici durante una diretta del Tg5, quello dell'...Grimaldi verso il Grande Fratello. Proprio di recente, nel corso del TG5 dell'ora di cena, Cesara Bonamici ha spoilerato in anteprima un nome di un concorrente che entrerà presto nella Casa. ...Grande Fratello VIP Sembra che sia mancato anche l'ingresso di un'ex naufraga: al suo posto dovrebbe arrivare un'attrice nel reality di Alfonso Signorini ...Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. L’attrice and ...