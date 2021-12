Festini con la droga e truffe ai fedeli | don Spagnesi patteggia | 3 anni e 8 mesi al parroco di Prato

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ildidon Francescohato una pena di 3e 8era stato arrestato per icon la, per aver sottratto denaro alla sua parrocchia e per aver truffato i. Il gip ha accolto ilmento nel corso dell’udienza di oggi, 7 dicembre, tenendo conto del parere favorevole delle parti. Per donrestano le accuse di spaccio, traffico die appropriazione indebita del denaro delle offerte; cade invece quella di tentate lesioni gravi, che poggiava sul sospetto che avesse taciuto malattie sessualmente trasmissibili ai partner.dovrebbe scontare la pena ai servizi sociali ...

Advertising

controradio : Prato: droga e festini, parroco patteggia 3 anni e 8 mesi - iltirreno : Droga e sesso con i soldi dei fedeli, il prete di Prato patteggia - IlTirrenoPrato : Droga e sesso con i soldi dei fedeli, il prete di Prato patteggia - QdSit : Il tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con… - Marcoboysan1 : @marifcinter Sono esagerati...come le vacanze dei designer creativi dei grandi marchi...non posso parlare perché ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Festini con

Il parroco di Prato don Francesco Spagnesi ha patteggiato una pena di 3 anni e 8 mesi. Spagnesi era stato arrestato per ila droga, per aver sottratto denaro alla sua parrocchia e per aver truffato i fedeli. Il gip ha accolto il patteggiamento nel corso dell'udienza di oggi, 7 dicembre, tenendo conto del ...Il tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per ila droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia oltre che per aver truffato i fedeli. Don Spagnesi ha patteggiato 3 anni e 8 mesi. Tenendo conto del parere favorevole delle parti ...Pena quantificata per spaccio e per l’appropriazione delle offerte dei fedeli. Cade l’accusa di lesioni per aver taciuto malattie sessualmente trasmissibili ...Prato, 7 dicembre 2021 - Tre anni e otto mesi di pena: il tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto ...