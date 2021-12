Crolla rampa scala in una palazzina | ferita una donna

(Di martedì 7 dicembre 2021) Unadi 62 anni è rimastanel crollo di unaesterna in cemento armato da unadi tre piani in piazza San Francesco, a Cosenza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30. ...

La scala crollata era fatiscente e altre due famiglie residenti nella palazzina erano bloccate. E' stata utilizzata una autoscala dei vigili del fuoco per evacuare le persone rimaste nelle loro abitazioni. (ANSA) - PETILIA POLICASTRO, 07 DIC - Una donna di 62 anni è rimasta ferita nel crollo di una scala esterna in cemento armato da una palazzina di tre piani in piazza San Francesco, a Cosenza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30.