Covid, in aumento terapie intensive (+33) e ricoveri ordinari (+199). I DATI (Di martedì 7 dicembre 2021) Sale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (6.078) e in rianimazione (776), con 89 ingressi in intensiva in 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 2,3%, con il bollettino del 7 dicembre che segnala 15.756 nuovi casi rilevati su 685.136 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) Sale il numero dei pazienti nei reparti(6.078) e in rianimazione (776), con 89 ingressi in intensiva in 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 2,3%, con il bollettino del 7 dicembre che segnala 15.756 nuovi casi rilevati su 685.136 test giornalieri

Advertising

Adnkronos : #Vaccino 5-11, Sileri: 'Aumento esponenziale di casi tra bambini, vaccinate i figli'. #Covid. - TgrRaiFVG : Tracciamento in tilt. Oltre 3mila casi 'orfani'. La risposta di Asugi? La quarta ondata e il costante aumento di ca… - Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - lagenda70889069 : Scuole in Piemonte: aumento dei focolai Covid e delle quarantene #Covid #quarantene #scuole… - mc_mcampo12 : RT @SaveChildrenIT: Nel mondo circa 5,7 milioni di bambini sotto i 5 anni sono sull’orlo della fame e, per la prima volta dopo decenni, fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumento Liguria a rischio zona gialla, Toti vara l'aumento dei posti letto: 'Ma non voglio bloccare la sanità' Genova . Anche la Liguria, come la Lombardia che teme il passaggio in zona gialla, si appresta a varare un piano incrementale di posti letto per far fronte all'aumento dei ricoveri di pazienti Covid negli ospedali . Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa.

Covid, pesante aumento dei contagi: oltre 15mila, e 99 morti Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 15.756 casi di Covid - 19, un aumento consistente rispetto a ieri quando erano stati 9.503. Aumentano anche i morti, anche se per fortuna non in misure così grosse: dai 92 di ieri oggi i decessi sono stati 99. Sono ...

Sebastiani (Cnr), ricoveri per Covid in brusco aumento - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA L’Unione Europea ridurrà l’IVA sulle biciclette? L'Unione Europea dà il via libera alla riduzione dell'IVA su alcuni beni tra cui biciclette ed ebike: una soluzione all'aumento dei prezzi?

Gli effetti della pandemia sull’assistenza neonatale e pediatrica in Italia L'intervento su Insanitas del Professor Giovanni Corsello, ordinario di Pediatria all’Università di Palermo, past president della SIP e coordinatore scientifico di questa rubrica.

Genova . Anche la Liguria, come la Lombardia che teme il passaggio in zona gialla, si appresta a varare un piano incrementale di posti letto per far fronte all'dei ricoveri di pazientinegli ospedali . Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 15.756 casi di- 19, unconsistente rispetto a ieri quando erano stati 9.503. Aumentano anche i morti, anche se per fortuna non in misure così grosse: dai 92 di ieri oggi i decessi sono stati 99. Sono ...L'Unione Europea dà il via libera alla riduzione dell'IVA su alcuni beni tra cui biciclette ed ebike: una soluzione all'aumento dei prezzi?L'intervento su Insanitas del Professor Giovanni Corsello, ordinario di Pediatria all’Università di Palermo, past president della SIP e coordinatore scientifico di questa rubrica.