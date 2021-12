Conte si copre di ridicolo dalla Merlino: “Voglio entrare in Parlamento dalla porta principale” (video) (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non mi candido perché Voglio entrare in Parlamento dalla porta principale”. E tutti risero. La “scusa” di Giuseppe Conte, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, reca in sé una comicità intrinseca che lascia attonita la conduttrice. La motivazione della decisione di non candidarsi alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1 è imbarazzante. Tutti sappiamo com sono andate le cose. In ballo c’era un posto alla Camera in sostituzione Roberto Gualtieri, diventato sindaco di Roma. Il Pd ha offerto la poltrona ghiotta e blindata all’ex premier. Letta gli aveva promesso sostegno e un bel pacchetto di voti. Ma Conte ha “declinato”, ringraziando Enrico Letta. La scusa è sempre la stessa. Conte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non mi candido perchéin”. E tutti risero. La “scusa” di Giuseppe, ospite di Myrtaa L’aria che tira su La7, reca in sé una comicità intrinseca che lascia attonita la conduttrice. La motivazione della decisione di non candidarsi alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1 è imbarazzante. Tutti sappiamo com sono andate le cose. In ballo c’era un posto alla Camera in sostituzione Roberto Gualtieri, diventato sindaco di Roma. Il Pd ha offerto la poltrona ghiotta e blindata all’ex premier. Letta gli aveva promesso sostegno e un bel pacchetto di voti. Maha “declinato”, ringraziando Enrico Letta. La scusa è sempre la stessa....

