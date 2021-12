Cartabianca, Berlinguer: «Daremo voce anche ai no-vax, il pluralismo è un bene primario» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bianca Berlinguer “Il pluralismo dell’informazione è un bene primario“. Bianca Berlinguer ha preso posizione. Nella più recente puntata di Cartabianca, la giornalista ha motivato così la propria decisione di continuare a dare spazio anche alle opinioni di chi rifiuta il vaccino e contesta il green pass. Una scelta editoriale netta, espressa in modo chiaro proprio nei giorni in cui si è sollevato un dibattito sul tema. “C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass“ ha premesso la Berlinguer, proprio prima di avviare il talk sull’attualità pandemica. E di seguito, ha precisato: “Questa trasmissione da sempre è stata chiara ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bianca“Ildell’informazione è un“. Biancaha preso posizione. Nella più recente puntata di, la giornalista ha motivato così la propria decisione di continuare a dare spazioalle opinioni di chi rifiuta il vaccino e contesta il green pass. Una scelta editoriale netta, espressa in modo chiaro proprio nei giorni in cui si è sollevato un dibattito sul tema. “C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass“ ha premesso la, proprio prima di avviare il talk sull’attualità pandemica. E di seguito, ha precisato: “Questa trasmissione da sempre è stata chiara ...

