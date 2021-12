Boris Johnson e la siringa del vaccino (Di martedì 7 dicembre 2021) No, quest’articolo non è un intervention per Boris Johnson tossicodipendente, ma pochissime righe di testo per sbufalare l’ennesima sciocchezza che viene fatta circolare sul web italiano. Ci avete segnalato queste due immagini in sequenza: Le due immagini arrivano da una chat WhatsApp. Nell’immagine superiore vediamo Boris Johnson che si sta facendo fare una puntura (immaginiamo di vaccino), in quella successiva si vede il dettaglio della siringa, e il commento sostiene che si tratti di: Richiamo con cappuccio per Boris Ovvero una siringa chiusa dal cappuccio, e che quindi BoJo non si sia fatto inoculare alcunché. Chi ha scritto il post è evidentemente pigro e non ha voluto nemmeno fare il tentativo di verificare come possano essere fatte le siringhe. ... Leggi su butac (Di martedì 7 dicembre 2021) No, quest’articolo non è un intervention pertossicodipendente, ma pochissime righe di testo per sbufalare l’ennesima sciocchezza che viene fatta circolare sul web italiano. Ci avete segnalato queste due immagini in sequenza: Le due immagini arrivano da una chat WhatsApp. Nell’immagine superiore vediamoche si sta facendo fare una puntura (immaginiamo di), in quella successiva si vede il dettaglio della, e il commento sostiene che si tratti di: Richiamo con cappuccio perOvvero unachiusa dal cappuccio, e che quindi BoJo non si sia fatto inoculare alcunché. Chi ha scritto il post è evidentemente pigro e non ha voluto nemmeno fare il tentativo di verificare come possano essere fatte le siringhe. ...

