Barbara D’Urso | crisi nera | fan sempre più preoccupati

Leggi su inews24

(Di martedì 7 dicembre 2021) . Nessuna comunicazione ufficiale sul futuro, ma non è un buon momento Spulciare i dati degli ascolti tv per qualcuno è divertimento puro, ma per chi fa quel mestiere può anche essere fonte di preoccupazione. E con il passare delle settimane un dato balza chiaro agli occhi. Il L'articolo proviene da Inews.it.