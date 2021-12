Ardea e Pomezia | strade pericolose | oltre 200 incidenti | 3 morti e 341 feriti nel 2020

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si continua a morire purtroppo sulledel Lazio. Nelsi sono verificati in tutto 13.300stradali che hanno causato la morte di 261 persone e il ferimento di altre 17.833. Si tratta di numeri tuttavia in calo rispetto alle precedenti rilevazioni a causa, com’era prevedibile, della situazione pandemica che ha fortemente limitato la mobilità: consistente sia il decremento del numero di(-29,7%), sia quello delle vittime stesse della strada (-11,5%) nonché dei(-31,5%) rispetto al 2019. Ad ogni modo i numeri continuano comunque ad essere preoccupanti. La situazione nel Lazio L’incidentalità stradale, si legge nel report ISTAT, “è più alta nei capoluoghi, sul litorale e nelle province di Roma e di Rieti, dove si concentrano i comuni in cui sono verificati più di 1,2 ...