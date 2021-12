Allegri: «In ritardo in campionato, le 4 davanti viaggiano forte» (Di martedì 7 dicembre 2021) “L’importante è approcciare bene la partita, per divertirsi, giocarla e vincere. In campionato siamo in ritardo e le quattro davanti viaggiano fortissimo. Noi dobbiamo continuare a vincere, passo dopo passo, poi vedremo”. Lo dice Massimiliano Allegri nella conferenza alla vigilia del match tra la Juventus e il Malmoe in Champions League. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) “L’importante è approcciare bene la partita, per divertirsi, giocarla e vincere. Insiamo ine le quattrofortissimo. Noi dobbiamo continuare a vincere, passo dopo passo, poi vedremo”. Lo dice Massimilianonella conferenza alla vigilia del match tra la Juventus e il Malmoe in Champions League.

