Vita con gatto | una raccolta di idee per una buona sanità esposte al mio micio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono anni che lotto per unadalla parte dei cittadini. Ho cercato tutti i modi possibili per far sapere che si può cambiare, che leci sono e basta attuarle: circa 500 post in dieci anni su questo mio spazio, innumerevoli interviste radiofoniche, giornalistiche e televisive, due libri che parlano di me, un docufilm premiato al Festival internazionale del Cinema di Montreal Quèbec in Canada. Un Vicolo degli Onesti che cerco di riempire per far vincere lesane e pulite che avrebbero cambiato in parte la nostra reazione all’attacco virale ancora in atto. Con me, primo in assoluto che ha diritto di mettere le tende nel Vicolo è Francesco Zambon che ci mette la faccia come ho fatto io in questi vent’anni di impegno. Io ho la fortuna di avere la benevolenza dei lettori de ilfattoquotidiano.it mentre Francesco ha la ...