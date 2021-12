Tom Holland: da Spiderman a Fred Astaire (Di lunedì 6 dicembre 2021) T om Holland ormai conosciuto per i suoi ruoli nelle vesti di Spiderman, sarà anche protagonista di un film biografico del leggendario Fred Astaire Tom Holland non si limita più ad essere solo Spiderman, ma presto verrà visto sui grandi schermi in un ruolo altrettante importante e da protagonista. Su di un film biografico sul celebre Fred Astaire. La data d’uscita di Spiderman: No Way Home, sta per avvicinarsi, e Tom Holland ci dimostra che non dorme di certo sugli allori, di fatti ha lui stesso confermato alla stampa che interpreterà il ruolo da protagonista per il film biografico su Fred Astaire, leggendario cantante, ballerino, e attore di tutti i tempi. Questa idea era ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 dicembre 2021) T omormai conosciuto per i suoi ruoli nelle vesti di, sarà anche protagonista di un film biografico del leggendarioTomnon si limita più ad essere solo, ma presto verrà visto sui grandi schermi in un ruolo altrettante importante e da protagonista. Su di un film biografico sul celebre. La data d’uscita di: No Way Home, sta per avvicinarsi, e Tomci dimostra che non dorme di certo sugli allori, di fatti ha lui stesso confermato alla stampa che interpreterà il ruolo da protagonista per il film biografico su, leggendario cantante, ballerino, e attore di tutti i tempi. Questa idea era ...

