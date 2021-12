Reati societari e bancarotta | arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

(Di lunedì 6 dicembre 2021)il. Il provvedimento arriva nell’ambito di un’inchiesta per. Secondo quanto si apprende, il club blucerchiato non è coinvolto nelle indagini.dalla Guardia di finanza, è stato trasferito in carcere. Per altre cinque persone coinvolte nell’inchiesta sono stati disposti gli arresti domiciliari. La notizia dell’arresto arriva a pochi giorni dall’indiscrezione di Repubblica, che parlava del rischio di un nuovo processo perfraudolenta per il patron, assolto in passato dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Reati societari

Il provvedimento emesso dalla procura di Paola è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza, e arriva nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta ed altri. La squadra di ...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero , è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola pere bancarotta . Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini . Ferrero è stato trasferito in carcere , mentre per altre cinque persone sono stati ...FERRERO SAMPDORIA – Come un fulmine a ciel sereno. È di poco fa la notizia dell’arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, da parte della Guardia di Finanza in merito ad una inchiesta su ...È scoppiato un vero e proprio caos in Serie A, con il presidente del club italiano che è stato arrestato: ecco i dettagli.