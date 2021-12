Programmi TV di stasera, lunedì 6 dicembre 2021. Su Italia 1 Jason Momoa è ‘Braven – Il Coraggioso’ (Di lunedì 6 dicembre 2021) Braven - Il Coraggioso Rai1, ore 21.25: Blanca – 1^ Tv Fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno. 1x03 – “Io Ballo da Sola”: Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei. Rai2, ore 21.20: L’Uomo Sul Treno Film di Jaume Collet-Serra del 2018, con Liam Neeson. Prodotto USA. Durata: 104 minuti. Trama: Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Braven - Il Coraggioso Rai1, ore 21.25: Blanca – 1^ Tv Fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno. 1x03 – “Io Ballo da Sola”: Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei. Rai2, ore 21.20: L’Uomo Sul Treno Film di Jaume Collet-Serra del 2018, con Liam Neeson. Prodotto USA. Durata: 104 minuti. Trama: Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli ...

