Advertising

fcin1908it : Nainggolan, gran gol e derby all’Anversa. Radja: “Se mi chiamano figlio di p…” - AndreaInterNews : Parlando più seriamente, è clamoroso constatare come gli unici ancora convinti che la cessione di #Zaniolo abbia po… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan gran

fcinter1908

...spesso ceduto a prezzi decisamente altiparte dei giovani della propria Primavera (tra i quali erano comunque nascosti alcuni gioielli, come Zaniolo, finito alla Roma nell'operazione...Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sapevo che Spalletti aveva subitofeeling con la città, il ... A Milano non gli perdonano l'addio di Zanioli per. Ora arrivano gli scontri diretti, per ...Il centrocampista, determinante nel derby tra Beerschot-Anversa, risponde ai cori offensivi dei tifosi avversari ...Radja Nainggolan è stato eletto giocatore del mese di novembre della Jupiler Pro League, la massima serie belga. Al centrocampista è stato infatti consegnato il premio Goldenpalace, a testimonianza di ...