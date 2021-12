Mazda2 Hybrid | la prima full - hybrid

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - La nuova, in vendita davera 2022 in tutta Europa, introduce per lavolta nella gamma Mazda la tecnoloia di propulsione totalmente ibrida. E' unache abbina ...

ROMA - La nuova, in vendita da primavera 2022 in tutta Europa, introduce per la prima volta nella gamma Mazda la tecnoloia di propulsione totalmente ibrida. E' una fullche abbina un motore ...Almeno per tutto il 2022,affiancherà la lineup già in listino. Non è la prima volta che Mazda e Toyota danno vita a progetti di "rebadging", come già realizzato (ma a ruoli invertiti) ...La casa giapponese ha avviato la collaborazione con la sorella Toyota proponendo la Yaris in versione Mazda 2.Saranno tre le versioni di gamma che costituiranno la novità Full Hybrid di “segmento B” proposta dal marchio di Hiroshima, a partire dalla primavera 2022, che condivide propulsione, piattaforma e cor ...