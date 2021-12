Mara Venier esplode di rabbia in diretta tv: incredibile è proprio LUI l’incriminato! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alta tensione in diretta nel salotto pomeridiano della domenica rai: la conduttrice Mara Venier sbotta per la rabbia contro un ospite, autore di un comportamento sbagliato. La domenica pomeriggio dovrebbe essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alta tensione innel salotto pomeridiano della domenica rai: la conduttricesbotta per lacontro un ospite, autore di un comportamento sbagliato. La domenica pomeriggio dovrebbe essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LBCR98 : RT @Cinguetterai: “Mi stai facendo girare le palle. Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?” Mara Venier contro Guillermo Mariotto #D… - vaporidis010 : @Cinguetterai Mara Venier sarà pure amata dalle casalinghe ma c'è ne già una che col suo linguaggio scurrile da gra… - Agostino12 : RT @Agostino12: i politici fanno pagare il canone rai perfino alle povere vedove disabili in miseria tanti soldi migliaia di milioni di eur… - Agostino12 : RT @Agostino12: @Cassio39592131 @Mezzorainpiu @RaiTre i politici fanno pagare il canone rai perfino alle povere vedove disabili in miseria… - Agostino12 : @ContiSofia i politici fanno pagare il canone rai perfino alle povere vedove disabili in miseria tanti soldi miglia… -