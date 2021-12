Lewis Hamilton e Max Verstappen a pari punti all’ultima gara: le combinazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il finale di Mondiale più incredibile della storia della Formula 1. Sarà Abu Dhabi, domenica prossima, ad assegnare il titolo di campione del Mondo con Lewis Hamilton e Max Verstappen che ci arrivano, incredibilmente, a pari punti (369,5). Sì, avete capito, bene: sono a pari punti. Quindi le combinazioni sono abbastanza semplici: chi arriva prima dell’altro vince. Ma se, e non è per nulla da escludere, entrambi non finiscono la gara a vincere il Mondiale sarà Max Verstappen perché avrebbe nove vittorie contro le otto di Lewis Hamilton. C’è un’altra possibilità, ma remota, ovvero che Hamilton arrivi nono e Verstappen decimo ma facendo il giro veloce. A ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il finale di Mondiale più incredibile della storia della Formula 1. Sarà Abu Dhabi, domenica prossima, ad assegnare il titolo di campione del Mondo cone Maxche ci arrivano, incredibilmente, a(369,5). Sì, avete capito, bene: sono a. Quindi lesono abbastanza semplici: chi arriva prima dell’altro vince. Ma se, e non è per nulla da escludere, entrambi non finiscono laa vincere il Mondiale sarà Maxperché avrebbe nove vittorie contro le otto di. C’è un’altra possibilità, ma remota, ovvero chearrivi nono edecimo ma facendo il giro veloce. A ...

