La Guyana e l’equilibrio impossibile fra ecologia e boom petrolifero

(Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi lasta sperimentando un’inedita crescita economica che regala opportunità di benessere e altrettanti interrogativi. Con un PIL in aumento del 43,5% nel 2020, l’economia è entrata in una fase che sarebbe stata inimmaginabile fino a qualche anno fa, spinta adesso daldell’industria petrolifera che sta generando effetti positivi sull’indotto e sul terziario. Così, proprio nel biennio della pandemia, mentre una pesante recessione ha colpito anche i Paesi avanzati, i guyanesi vedono migliorare le prospettive di vita grazie a un settore, quello, la cui fine in un prossimo futuro viene predetta da molti. Ed è l’americana ExxonMobil che si sta impegnando nello sfruttamento delle risorse al largo delle coste guyanesi: la sua stima è di 10 miliardi di barili di greggio che si riempiranno nei prossimi ...