Intesa Sanpaolo prima nella promozione dell' impegno di sostenibilità | il verdetto di Webranking by Comprend

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La ricerca si chiama "Webraking by", è giunta alla sua 20esimea edizione ed è realizzata dae Lundquist. Webreking è la principale indagine in Europa che valuta trasparenza sui canali digitalie principali società quotate in Borsa, il tutto basandosi sulle richieste ritenute fondamentali degli stakeholders. Una ricerca che aiuta i gruppi a migliorare la propria comunicazione corporate. Un capitolo riguarda ladi, la "sustainability". E viene presentato così: "Dalla presentazione del commitment ee priorità materiali alla definizione di obiettivi chiari e misurabili, dall'illustrazionee iniziative dialla rendicontazione puntuale ...