Il momento della scarola dei colli bergamaschi: provala in… padella (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. La scarola dei colli bergamaschi è il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo orobico. Si tratta di una tipicità del territorio: il raccolto è affidato ad una piccola nicchia di produttori locali che propongono un ortaggio di qualità superiore rispetto alla classica scarola che viene coltivata un po’ ovunque. Le quotazioni non si discostano molto dalle medie di questo periodo e risultano in linea con quello delle altre varietà. Quest’ortaggio, dunque, rappresenta un’occasione per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia: si può trovare a un ottimo rapporto fra qualità e prezzo e vale la pena di approfittarne. Per la produzione, i metodi tramandati dalla tradizione sono due: nel primo caso, dopo la raccolta il prodotto viene trasportato in luoghi bui (cantine) ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. Ladeiè il prodottosettimana al mercato ortofrutticolo orobico. Si tratta di una tipicità del territorio: il raccolto è affidato ad una piccola nicchia di produttori locali che propongono un ortaggio di qualità superiore rispetto alla classicache viene coltivata un po’ ovunque. Le quotazioni non si discostano molto dalle medie di questo periodo e risultano in linea con quello delle altre varietà. Quest’ortaggio, dunque, rappresenta un’occasione per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia: si può trovare a un ottimo rapporto fra qualità e prezzo e vale la pena di approfittarne. Per la produzione, i metodi tramandati dalla tradizione sono due: nel primo caso, dopo la raccolta il prodotto viene trasportato in luoghi bui (cantine) ...

