Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, l'epico quiz show in arrivo su Sky e NOW dal 27 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses è un evento in 4 puntate condotto da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza dei film della saga. Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses arriverà dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW: si tratta di un epico quiz show ad eliminazione diretta, diviso in quattro puntate, condotto dalla leggendaria Helen Mirren. Lo show vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)ofè un evento in 4 puntate condotto da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza dei film della saga.ofarriverà dal 27in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW: si tratta di unad eliminazione diretta, diviso in quattro puntate, condotto dalla leggendaria Helen Mirren. Lovedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionatoofe sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di...

Advertising

SkyItalia : Per la prima volta, il leggendario cast torna dove la magia ha avuto inizio. Harry Potter 20th Anniversary:… - SuperTennisTv : Tennis italiano in lutto. È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al… - Nerdmovieprod : Harry Potter: la reunion del cast sarà trasmessa in contemporanea su Sky #HarryPotter #reunion #sky - HankHC91 : RT @artribune: A 20 anni dal primo film, arriva a Capodanno la reunion di Harry Potter - teddybeatlesday : reunion degli attori di harry potter a novembre 2022 ma non potrà esserci alan rickman quindi per me questa reunion non esiste -