Green pass base e super green pass sui mezzi di trasporto: tutte le regole (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 6 dicembre 2021 è una data fondamentale per i cambiamenti che dureranno almeno fino al 15 gennaio 2022. Da oggi infatti nuove regole in Italia per chi deve muoversi con i mezzi pubblici e non solo. Da oggi infatti, per chi non è vaccinato o non è guarito dal covid, ci saranno maggiori restrizioni. Il green pass base sarà obbligatorio anche su alcuni mezzi sui quali, fino a ieri, non era invece necessario esibirlo. Cambiano quindi le regole e per chi non le rispetta, si prevedono multe salatissime. Tra i primi oggi a essere multati, un romano che nella capitale era salito su un bus senza green pass giustificandosi poi, dicendo che domani avrebbe fatto il vaccino.

