Fuori i secondi sul Quirinale: si tira indietro anche Prodi. Draghi e Berlusconi in vetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fuori i secondi. Manca più di un mese all'elezione del nuovo capo dello Stato, politicamente un'era glaciale e quindi, hai visto mai, può succedere di tutto e il contrario di tutto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021). Manca più di un mese all'elezione del nuovo capo dello Stato, politicamente un'era glaciale e quindi, hai visto mai, può succedere di tutto e il contrario di tutto

Advertising

VincenzoPecchi1 : @lovins__ @undoriano Ma cosa dici ? È palese che quel pagliaccio non lo passa perché poi gli avrebbe dato il Drs… - temujin81 : @Yon_Yonson71 col taglio di chicane la posizione la dovevano restituire anche negli anni '80 e la penalità era molt… - supermalaxx : Gabelli domani sera.....prima dira che la sua storia non continuera fuori con Soleil....poi informato di Delia.....… - 1marcoo : @matthewjumped Bene contro una squadra di B, se parliamo di quanto ha creato. Male se consideriamo quanto ha spreca… - ADanze : Sempre io stasera non guarderò mare fuori... 10 secondi dopo guardo un video di mare fuori, se non è ossessione que… -