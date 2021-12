Esci Da Questo Studio! Mara Venier Sbotta In Diretta! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mara Venier ha fatto un bel cazziatone a Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le Stelle. Tutto è avvenuto in diretta TV, nel momento in cui a Domenica In si stava parlando di mamme. Alla zia Mara non è piaciuta la mancanza di tatto di Mariotto, tanto che lo ha invitato ad uscire dallo studio. Come è andata a finire? Ecco tutti i dettagli! Guillermo Mariotto se la ride a Domenica In Alta tensione nello studio di Domenica In, dove nell’ultima diretta, la zia Mara ha perso le staffe con Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. Ma cosa ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice? Ricostruiamo i fatti. In trasmissione sono state mostrate le immagini di Valeria Fabrizi e delle due ultime apparizioni a Ballando. In una delle ultime prove, l’attrice aveva ricordato commossa la mamma scomparsa ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha fatto un bel cazziatone a Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le Stelle. Tutto è avvenuto in diretta TV, nel momento in cui a Domenica In si stava parlando di mamme. Alla zianon è piaciuta la mancanza di tatto di Mariotto, tanto che lo ha invitato ad uscire dallo studio. Come è andata a finire? Ecco tutti i dettagli! Guillermo Mariotto se la ride a Domenica In Alta tensione nello studio di Domenica In, dove nell’ultima diretta, la ziaha perso le staffe con Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. Ma cosa ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice? Ricostruiamo i fatti. In trasmissione sono state mostrate le immagini di Valeria Fabrizi e delle due ultime apparizioni a Ballando. In una delle ultime prove, l’attrice aveva ricordato commossa la mamma scomparsa ...

