Ecco il Commissario Bisio: 'Baci, risate e sparatorie, che spasso i miei Cops' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tornano i poliziotti più strampalati della tv italiana. Stasera e il 13 dicembre, in prima assoluta su Sky Cinema Uno (nonché in streaming su NOW e on demand), arriva infatti 'Cops 2 - Una banda di ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tornano i poliziotti più strampalati della tv italiana. Stasera e il 13 dicembre, in prima assoluta su Sky Cinema Uno (nonché in streaming su NOW e on demand), arriva infatti '2 - Una banda di ...

Advertising

MaxZo_ : RT @du00: Ho appena sentito #sileri. 'Non metto bocca sull Ente Regolatorio dell Aviazione': Ecco, appunto: non metta bocca nemmeno su prob… - du00 : Ho appena sentito #sileri. 'Non metto bocca sull Ente Regolatorio dell Aviazione': Ecco, appunto: non metta bocca n… - ShinyLale : RT @sole24ore: ?? Via libera al #vaccino #Pfizer per i bambini da 5 a 11 anni. Ecco come partiranno le vaccinazioni in #Italia: https://t.co… - radionowher : @Saraghina3 @Marilena0407 @ankerachele @ottobrerosa Ah ecco. Con questo tweet sei uscita allo scoperto. Non è vero… - Francoisvidocq2 : Ecco un politico da barzelletta francese dei repubblicani ...chiede le dimissioni del commissario a l' uguaglianza… -