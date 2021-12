Donnarumma e Pisacane a canale 21 su Napoli ed Insigne

(Di martedì 7 dicembre 2021)su rinnovo dicon il: ”I matrimoni si fanno in due, di conseguenza penso sia giusto rivederci, parlarne per vedere se ci sia la possibilità o meno” Al Peppy Night Fest, la trasmissione di Peppe Iodice in onda tutti i lunedì sera su21, è intervenuto il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi. Queste le sue parole: Su Lorenzo“Lorenzo lo sento sempre, è un grandissimo amico e non vedo l’ora di andare in Nazionale per stare con lui. Sulla sua esperienza al PSG “Si sta benissimo, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, lo ho conosciuto quest’anno, è un fenomeno. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo” Sul ...

