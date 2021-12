Domenica In, Mara Venier una furia contro Guillermo Mariotto: “Vai via da questo studio …” , momenti di grandissima tensione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier che era in ottima forma nonostante tutti gli incovenienti che spesso le accadono. Come al solito, c’è stato un segmento del programma dedicato a Ballando con le stelle e in studio c’erano vari ospiti tra cui Rossella Erra, Alba Parietti, Federico Faschion Style e Guillermo Mariotto. Ad un certo punto, per le risatine fuori luogo di Mariotto, la Venier ha perso la pazienza e, fuori di sé, gli ha intimato di lasciare lo studio se avesse avuto ancora da ridere. Vediamo cosa è accaduto. Rossella Erra parla della mamma che non c’è più e Guillermo Mariotto ridacchia tutto il tempo Ieri a Domenica In, nella parte ... Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata diIn, condotta dache era in ottima forma nonostante tutti gli incovenienti che spesso le accadono. Come al solito, c’è stato un segmento del programma dedicato a Ballando con le stelle e inc’erano vari ospiti tra cui Rossella Erra, Alba Parietti, Federico Faschion Style e. Ad un certo punto, per le risatine fuori luogo di, laha perso la pazienza e, fuori di sé, gli ha intimato di lasciare lose avesse avuto ancora da ridere. Vediamo cosa è accaduto. Rossella Erra parla della mamma che non c’è più eridacchia tutto il tempo Ieri aIn, nella parte ...

