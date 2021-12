Covid: sei morti in 24 ore in Alto Adige (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'entrata dell'Alto Adige in zona gialla coincide con un'aggravamento del bilancio delle vittime della pandemia: altre sei persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da Sar - Cov - 2. Per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'entrata dell'in zona gialla coincide con un'aggravamento del bilancio delle vittime della pandemia: altre sei persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da Sar - Cov - 2. Per ...

Advertising

myrtamerlino : Ma com'è possibile che il #greenpass non si aggiorni quando sei positivo al #Covid? Praticamente se te ne freghi v… - FlavioPons : @MartaEsperti @MarcoB04836106 @alice_ledda_ @massimo21021978 Ah cavolo io chiedevo per la long covid, ti sei ammalata di recente? :/ - Sergei_Janbek_A : I dati settimanali, prosegue la crescita dei casi Covid: +23%. In Alto Adige sei decessi in 24 ore - dariodelcolle : @pattyc522 @AriannaPioli @autocostruttore @Gigadesires Questo lo addebitate al covid ? ??? Vivevate qui nel 2017 18… - SStef_III : @la_zoth Ovviamente visto che siamo governati da Ponzio Pilato … ognuno deve arrangiarsi da solo … resti invalido a… -