Conte dice no: non si candida a Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ringrazio il PD e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta” di candidatura per il seggio di Roma 1 ma “dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s.Non mi è possibile dedicarmi ad altro”. Così il leader M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il seggio è rimasto vacante daRoberto Gualtieri, dopo l’elezione a sindaco di Roma e le suppletive sono in programma il 16 gennaio. A volere la candidatura era stato, come ricorda lo stesso Conte nel ringraziarlo, il segretario del Pd Enrico Letta, eletto al collegio di Siena un paio di mesi fa, sostenuto da un’alleanza che andava da Renzi al M5s. Ma già prima della dichiarazione di Conte erano emerse parecchie perplessità, data anche la non sicurezza di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ringrazio il PD e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta” ditura per il seggio di1 ma “dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s.Non mi è possibile dedicarmi ad altro”. Così il leader M5s Giuseppein conferenza stampa. Il seggio è rimasto vacante daRoberto Gualtieri, dopo l’elezione a sindaco die le suppletive sono in programma il 16 gennaio. A volere latura era stato, come ricorda lo stessonel ringraziarlo, il segretario del Pd Enrico Letta, eletto al collegio di Siena un paio di mesi fa, sostenuto da un’alleanza che andava da Renzi al M5s. Ma già prima della dichiarazione dierano emerse parecchie perplessità, data anche la non sicurezza di ...

