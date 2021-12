Contanti, nuovo limite prelievo e pagamento dal 1° gennaio: regole e multe (Di lunedì 6 dicembre 2021) A partire dal 1° gennaio 2022 torna a scendere il massimale del contante utilizzabile per i pagamenti, che passerà da duemila a mille euro. Per la precisione, la cifra massima utilizzabile per chi vorrà pagare ancora cash, sarà di 999,99 euro. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro in Contanti dal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no. nuovo limite Contanti, le regole La nuova soglia dei Contanti a 999,99 euro viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) A partire dal 1°2022 torna a scendere il massimale del contante utilizzabile per i pagamenti, che passerà da duemila a mille euro. Per la precisione, la cifra massima utilizzabile per chi vorrà pagare ancora cash, sarà di 999,99 euro. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro indal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no., leLa nuova soglia deia 999,99 euro viene applicata per qualsiasi tipo di, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di ...

