Choc a Roma: donna trovata carbonizzata in casa dalla figlia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tragedia questa mattina a Roma, poco dopo le 10, in un appartamento in via Ostiense. E' qui che è stata trovata senza vita, parzialmente carbonizzata, una signora di 90 anni: il suo corpo era riverso a terra in camera da letto. Tragedia a Roma: trovata morta una donna di 90 anni A fare la triste scoperta la figlia della vittima, che questa mattina ha ritrovato la mamma senza vita, carbonizzata nella sua camera da letto. A causare la morte un incendio, con le fiamme che hanno interessato il letto e il comodino, ma resta da capire cosa sia successo e cosa abbia provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia, che ora dovranno fare chiarezza. su Il Corriere della Città.

