Centocelle: con lo scooter rubato non si ferma all’alt dei Carabinieri, nei guai un 17enne (Di lunedì 6 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno denunciato a piede libero un 17enne romano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Impegnati in posto di controllo alla circolazione stradale in via dei Faggi, i Carabinieri hanno imposto l’alt al giovane in transito a bordo di uno scooter, ma alla vista dei militari ha tentato di eludere gli accertamenti tentando di allontanarsi. Dopo essere stato bloccato, all’esito delle verifiche, il ciclomotore è risultato rubato e quindi sequestrato mentre il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per poi essere riaffidato alla madre. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Idella Stazione Romahanno denunciato a piede libero unromano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Impegnati in posto di controllo alla circolazione stradale in via dei Faggi, ihanno imposto l’alt al giovane in transito a bordo di uno, ma alla vista dei militari ha tentato di eludere gli accertamenti tentando di allontanarsi. Dopo essere stato bloccato, all’esito delle verifiche, il ciclomotore è risultatoe quindi sequestrato mentre il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per poi essere riaffidato alla madre. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Centocelle: con lo scooter rubato non si ferma all’alt dei Carabinieri, nei guai un 17enne - ed_willock : @ldibartolomei Roma nord come luogo che ti forgia lo spirito dura palestra di vita. Niente a che fare con la tranqu… - InfoAtac : @Ponzio39203421 No. Tratta San Giovanni<> Centocelle SOSTITUITA DA BUS, mentre la tratta Centocelle<> Pantano è attiva con i treni. - interminabile : Piccolo tweet non di calcio dedicato a un ragazzo di 70 anni di #Centocelle come me che ce l’ha fatta. E che ci in… - bikediablo : RT @romamobilita: Linee tram 5-14-19 e ferrovia Termini-Centocelle ripristinate con residui forti ritardi -