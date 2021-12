Cento gatti morti scoperti nella casa di un pensionato: 'Soffriva della sindrome di Noè' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Orrore nella casa di un pensionato francese dove è stato trovato un cimitero di animali, tra gatti, scoiattoli e topi, rinchiusi nelle scatole anche da vivi. Un centinaio di cadaveri di gatti sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Orroredi unfrancese dove è stato trovato un cimitero di animali, tra, scoiattoli e topi, rinchiusi nelle scatole anche da vivi. Un centinaio di cadaveri disono ...

Advertising

LiberaTvTicino : Scoperta shock a Nizza. Trovati cento gatti morti in un appartamento - infoitestero : Macabro quadro dell'orrore a Nizza, cento gatti morti a casa di un pensionato di 81 anni - andfranchini : Cento gatti morti trovati nella casa di un pensionato in Francia - giornaleladige : Orribile ritrovamento in casa di un ottantunenne - RADIOBRUNO1 : La scoperta a seguito del ricovero dell'anziano ?? #gatti #animali #anziano #Nizza #Francia #maltrattamenti… -