Art week Miami | l’incredibile colpo del Lupo di Wall Street!

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Se qualcuno di voi si stesse chiedendo che cosa stia facendo ora ildiStreet e dove abbia posato il suo occhio da uomo da affari, basta guardare i suoi ultimi investimenti in Florida. L’imprenditore e scrittore statunitense Jordan Belfort, famoso per aver ispirato la pellicola di Martin Scorsese “The Wolf ofStreet”, infatti, è il nuovo fiero proprietario di un pezzo di storia dell’arte, comprato dalla persona più giovane che abbia mai avuto un proprio stand, in cui vendere e presentare le proprie opere, alla Artdi. LEGGI ANCHE => “Dovrebbero essere incarcerati”: con chi ce l’ha il verodiStreet? Il “diStreet” non ha badato a spese, piazzando un bel gruzzolo di ...

Aveva lavorato per mesi al fianco di Maybach, il marchio di auto extra-lusso tedesco posseduto da Mercedes, ed era pronto per la presentazione alla Miami Art Week — in programma tra 2 e 4 dicembre — d ...
Al Convention Center di South Beach torna la settimana delle opere, tra tele d'autore, galleristi, acquisti costosi e ospiti speciali ...