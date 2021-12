Al TH Carpegna Palace di Roma un party per aiutare Maria Antonietta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il TH, elegante hotel di ispirazione rinascimentale situato accanto al parco di Villanel cuore della capitale, ha ospitato l’evento charity organizzato da Armoniae Luxury Events con la finalità di promuovere e divulgare la lotta contro la violenza sulle donne e avviare una raccolta fondi in favore diRositani, vittima di violenza raccontata da Women for Women against Violence, l’evento tv ideato da Donatella Gimigliano con finalità di sensibilizzazione, solidarietà e assistenza sociale sui temi della violenza e del tumore al seno. La donna fu vittima della violenza dell’ex marito, Ciro Russo, che il 12 marzo del 2019, evadendo dagli arresti domiciliari, tentò di ucciderla a Reggio Calabria dandole fuoco mentre era in auto. Ustionata in gran parte del corpo, ...

Il Faro Online

L''evento tv è stato ideato da Donatella Gimigliano con finalità di sensibilizzazione, solidarietà e assistenza sociale sui temi della violenza e del tumore al seno ...