Adesso Fedriga finisce sotto scorta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il governatore del Friuli Venezia-Giulia si trova sotto scorta dallo scorso lunedì. Tante le minacce e le lettere intimidatorie ricevute per le sue posizioni sui sieri anti-Covid e sul green pass Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il governatore del Friuli Venezia-Giulia si trovadallo scorso lunedì. Tante le minacce e le lettere intimidatorie ricevute per le sue posizioni sui sieri anti-Covid e sul green pass

SipariodiPerle : @linetta53 @M_Fedriga Deroghe a cosa?Andassero avanti così come hanno voluto adesso, così si arriverà il disastro - antbar12 : RT @icspleit: @LegaSalvini @chetempochefa La trasformazione di @M_Fedriga in piddino è compiuta. Adesso riceve l'unzione. Amen. - erreelleci : @MarcoDreosto @M_Fedriga @LegaFVG Li avete coccolati e curati assecondandoli in ogni loro delirio avendo come unico… - DG8219 : @BelpietroTweet @M_Fedriga @renatobrunetta ma veramente si può essere cosi stupidi…..tutti lo avevano capito…solo g… - J0k3r_Unlimited : adesso fanno passare #Fedriga pure come martire... lol uno degli stronzi che hanno ispirato la stronzata del super-greenpass. Maledetto. -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Fedriga Adesso Fedriga finisce sotto scorta La posizione di Fedriga e le minacce Risale allo scorso 25 novembre la scoperta della scritta lasciata sul muro di una abitazione abbandonata di Osoppo (Udine). Poche parole che non lasciano spazio ...

Errori di comunicazione e poca fiducia nel governo: perché la Slovenia è terreno fertile per i no vax ...del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, memore ... 'Adesso il vaccino non è obbligatorio e per la prima volta dall'indipendenza abbiamo un numero di ...

Scorta a Fedriga per minacce dei No Vax Il presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni: spero soprattutto per la mia famiglia che ...

Errori di comunicazione e poca fiducia nel governo: perché la Slovenia è terreno fertile per i no vax ...del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, memore ... 'Adesso il vaccino non è obbligatorio e per la prima volta dall'indipendenza abbiamo un numero di ...