Volley | Roma-Scandicci in tv oggi | orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021 2022

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per Acqua&SaponeClub-Savino Del Bene, partita valevole per la decima giornata di andata del campionato diA1di. La neopromossa formazione capitolina è reduce dalla vittoria al tie-break contro Bergamo e proveranno a conquistare altri punti sul campo di casa. Non sarà però facile contro le toscane di coach Barbolini, che vogliono un’altra vittoria per rimanere nella zona alta della classifica. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 5 dicembre al Palazzo dello Sport di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

ARBITRI : Cesare (Roma) e Simbari (Milano). DURATA SET : 24', 27', 30', 29'. tot 1h e 50'. NOTE : spettatori 1548. Verona: 15 muri, 6 ace, 9 errori in battuta, 46% in attacco, 43% (25%) in ricezione.