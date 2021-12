Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 dicembre 2021)DEL 5 DICEMBREORE 16.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO LA CAPITALE, RIMANGONO RALLENTAMENTI TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. ATTENZIONE, PER NEVE SI RALLENTA SULLA SALARIA TRA PASSO CORESE OSTERIA NUOVA COSI COME SULLA SALTOCICOLANA TRA PETRELLA SALTO E ROCCARANIERI. ORA TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE PER LA LINEA FERROVIARIATERMINI – CIVITAVECCHIA, LA CIRCONE RIMANE SOSPESA FINO A MERCOLEDI’ 8 ...