Riforma del catasto: una trappola per il prossimo governo (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – Assistiamo dal principio dell’attuale esecutivo a roboanti promesse basate su una rinascita economica da ottenere nei prossimi anni. Il governo Draghi sembrerebbe certo di potersi rivelare fautore di un boom economico addirittura superiore a quello che sconvolse positivamente l’Italia nel secolo scorso. Eppure, analizzandone le scelte politiche è difficile rispecchiarsi in tali convinzioni. In primis, è necessario ricordare come la base per costruire un futuro vincente sia la coscienza (e la difesa) di ciò che attualmente si possiede e si è guadagnato con lavoro e sacrificio. Pertanto, è doveroso lanciare un grido d’allarme sulla Riforma del catasto, punto bollente della delega fiscale decisa dal governo Draghi. Cosa cela la Riforma del catasto In occasione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – Assistiamo dal principio dell’attuale esecutivo a roboanti promesse basate su una rinascita economica da ottenere nei prossimi anni. IlDraghi sembrerebbe certo di potersi rivelare fautore di un boom economico addirittura superiore a quello che sconvolse positivamente l’Italia nel secolo scorso. Eppure, analizzandone le scelte politiche è difficile rispecchiarsi in tali convinzioni. In primis, è necessario ricordare come la base per costruire un futuro vincente sia la coscienza (e la difesa) di ciò che attualmente si possiede e si è guadagnato con lavoro e sacrificio. Pertanto, è doveroso lanciare un grido d’allarme sulladel, punto bollente della delega fiscale decisa dalDraghi. Cosa cela ladelIn occasione ...

Advertising

valigiablu : Giustizia riparativa: spezzare la catena del male | Benedetta Tobagi - ilriformista : Il Parlamento rinvia ancora una volta la discussione per la riforma della #magistratura e del #Csm ma i ‘grandi gio… - marattin : Questa mattina al convegno “How can we govern Europe?” presso l’ufficio italiano del Parlamento Europeo. Abbiamo di… - DanieleBerghino : @Nmarru @DomenicoCapon11 Non è un operazione affatto facile, e posso dirtelo, è il vero motivo per cui non è mai st… - nannaenik : RT @Ealloraditelo: #bastavaunsi 4 dicembre 2016 bocciatura del referendum costituzionale. C'era chi prometteva una nuova riforma dopo 6 mes… -