Omicidio Giri, un altro ricercatore accoltellato dall'afroamericano: "Salvo per miracolo" (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic — Emergono nuovi particolari a rendere ancora più inquietante la vicenda della morte del dottorando Davide Giri, ucciso a New York da un afroamericano appartenente a una gang cittadina: l'assassino, Vincent Pinkney — già gravato da una serie cospicua di precedenti penali e in libertà vigilata nonostante abbia solo 25 anni — aveva tentato di assassinare un altro studente italiano. Si tratta di Roberto Malaspina, ricercatore perugino di 27 anni, un dottorato di ricerca a Milano, e che si trova a New York per studiare alla Columbia nell'ambito della sua attività di ricerca accademica. L'assassino di David Giri ha accoltellato un altro ragazzo Malaspina racconta della brutale aggressione sferrata da Pinkney, alcuni istanti dopo l'Omicidio di Davide ...

