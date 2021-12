Juventus-Genoa 2-0 | Cuadrado e Dybala fanno bella la Vecchia Signora

(Di domenica 5 dicembre 2021), nella 16a giornata del campionato di Serie A 21-22, è risolta in favore dei bianconeri dai gol di(direttamente da calcio d’angolo) e. Ecco come sono andate le cose allo “Stadium”. Il primo tempo diCome atteso, i bianconeri si riversano da subito nella metà campo avversaria, alla ricerca della rete del vantaggio, ma diligentemente i rossoblu si difendono con ordine. Al 7?, però, Bentancur si fa murare la conclusione dal limite dalla difesana, mentre Bernardeschi colpisce la sfera sulla respinta mandandola altissima. Solo due minuti più avanti, lasi porta in vantaggio con, che fredda Sirigu direttamente dalla bandierina del corner con un destro magico. ...

Advertising

JuventusTV : ? ORE 20.00 ? Vi aspettiamo per il nostro pre partita!?? Avviciniamoci insieme a #JuveGenoa ?… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - Luke_Cavallero : ???? Juventus-Genoa ???? ?? #Locatelli e #Dybala ?? #Morata e #Kulusevski ?? ?? D’ACCORDO?? ?? ?? #JuveGenoa - DeporTotalMX : ¡RESULTADOS FINALES EN LA SERIE A!?????? ? FT. Juventus 2-0 Genoa (Goles: Cuadrado, Dybala) ? FT. Spezia 2-2 Sassuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

Con un gol di Cuadrado, al 9', e un altro di Dybala all'82', lasupera ilnel posticipo della 16ª giornata di Serie A e sale al quinto posto in classifica in coabitazione con la Fiorentina. Il tabellino -Scintille tra Allegri e Morata durante. Al 72' l'attaccante ha avuto uno screzio di gioco con Biraschi e dopo essere stato richiamato dall'arbitro è stato ammonito. Subito dopo è stato richiamato in panchina da Allegri, ...Vittoria senza soffrire per la Juventus sul Genoa all'Allianz Stadium nel posticipo domenicale del sedicesimo turno di Serie A. I bianconeri si sono imposti per 2-0 sulla ...Juventus-Genoa: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...