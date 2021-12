Juventus | caso plusvalenze | salgono a sette i dirigenti indagati

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nuovo avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino sulledella. Il pool di pm Ciro Santoriello, Marco Gianoglio e Mario Bendoni sono pronti ad iniziare una nuova settimana di indagini per far luce sulla vicenda. Come riportato dall’edizione di domenica 5 dicembre di Tuttosport, sono oracoinvolti. L’ultimo, in ordine di tempo, ad essere raggiunto dall’avviso di garanzia è l’avvocato Cesare Gabasio, capo dell’ufficio legale della società bianconera da meno di un anno. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Caso plusvalenze, scende in campo anche il Codacons: 'Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti'… - christianrocca : La minusvalenza civile Le palesi e ripetute violazioni della legge sulla presunzione di innocenza nel caso Juventus… - petergomezblog : Juventus: indagati Agnelli, Nedved e Paratici per il caso plusvalenze. La Guardia di Finanza perquisisce le sedi de… - sportface2016 : #Juventus, continua l'inchiesta sulle plusvalenze: salgono a sette i dirigenti indagati - robert16081969 : RT @Skysurfer72: Le palesi e ripetute violazioni della legge sulla presunzione di innocenza nel caso Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus caso

Nelnon se ne sia in possesso basterà collegare la propria televisione ad un TIMVISION BOX, ad ... Ovviamente tutti gli abbonati DAZN potranno seguire il match- Genoa anche in diretta ...Meraviglioso Mertens Napoli 11/09/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto ... Non a, quando esce, il Napoli inizia ad arrancare. Lobotka... lo stesso che quando giocava con ...Juve che succede? In questa stagione i bianconeri hanno conquistato più punti fuori casa che tra le mura dell'Allianz Stadium ...«La Juve finisce spesso nell'occhio dei magistrati perché si espone di più o perché più potente? Nel merito delle carte non entro. Bisogna capire quali situazioni hanno portato a investigare nuovament ...