Advertising

glooit : Il Lipsia in crisi, esonerato l'allenatore Marsch leggi su Gloo - NandoPiscopo1 : @_talebanikov @milan_corner @elliott_il @mefisto94_ Tano, kabak è due anni e mezzo che fa piangere Ma male male eh… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia crisi

ANSA Nuova Europa

Come si legge sul'accuont ufficiale di Twitter del club, che attualmente occupa l'11/o posto nella classifica della Bundesliga, ilha esonerato il tecnico. Contestualmente, il vice Beierlorzer ...... inglesi e del tentativo in extremis del, per accaparrarsi le prestazioni del ventitreenne ... goal ed assist ha visto il prezzo del suo cartellino alzarsi negli ultimi mesi, nonostante la...(ANSA) – ROMA, 05 DIC – La sconfitta subita venerdì sera (2-1) sul campo dell’Union Berlino è costata cara a Jesse Marsch, allenatore del Lipsia. Come si legge sul’accuont ufficiale di Twitter del clu ...La sconfitta subita venerdì sera (2-1) sul campo dell'Union Berlino è costata cara a Jesse Marsch, allenatore del Lipsia. (ANSA) ...