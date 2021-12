Freuler | «Scudetto? Un sogno | ma guardiamo partita per partita»

Leggi su footdata

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Loè unper tutti, ma noi come sempreper. A 10-15 partite dalla fine possiamo parlare di obiettivi, ora ne mancano tanti. Stiamo molto bene in questo momento, non era facile stasera, il Napoli è una squadra molto forte nonostante le assenze. Potevano anche pareggiarla alla fine”. Lo ha detto a Dazn il difensore dell’Atalanta Remo, autore di un gol nella vittoria della sua squadra per 3-2 a Napoli.