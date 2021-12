F1 | Helmut Marko conferma | il cambio di Verstappen è salvo | “Gli ingegneri dicono che non c’è alcun rischio”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Manca solo l’ufficialità, ma Maxdovrebbe partire regolarmente dalla terza casella in griglia al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, valido come ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo le indiscrezioni emerse dal paddock di Jeddah in mattinata, è infatti arrivata unaimportante da parte disulle condizioni della scatola deldella Red Bull di Max: “Gliche non c’è“, ha dichiarato il 78enne austriaco al sito tedesco Motorsport-Magazin.com. L’incidente di ieri a fine Q3 in uscita dall’ultima curva non avrebbe quindi danneggiato la trasmissione della RB16B, consentendo a ...

Le prime reazioni dihanno fatto pensare al peggio, ma le prime indiscrezioni emerse dal paddock saudita lasciano spazio alla speranza in vista della gara che scatterà alle 18:30 ...LA PRESENTAZIONE DELLA GARA PROGRAMMA GARA DI OGGI: GUIDA TV IN DIRETTA E IN 4K LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARABIA SAUDITA 2021 LA CRONACA DELLE QUALIFICHESULLA SOSTITUZIONE DEL CAMBIO DI VERSTAPPEN: 'NO A RISCHI INUTILI'. POSSIBILE PENALITA' REPRIMENDA PER HAMILTON E MULTA ALLA MERCEDES: COSA E' SUCCESSO CON MAZEPIN LEWIS HAMILTON NON ...Manca solo l'ufficialità, ma Max Verstappen dovrebbe partire regolarmente dalla terza casella in griglia al via del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2021, valido come ventunesimo e penultimo appuntamen ...Le prime indiscrezioni che filtrano dal paddock (specialmente da fonti olandesi) sembrano incoraggianti a Gedda per Max Verstappen, che dovrebbe conservare la sua terza posizione di partenza al via de ...