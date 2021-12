“Ecco chi è la coppia eliminata”. Ballando con le Stelle, conclusa la prima semifinale (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è conclusa la prima semifinale di Ballando con le Stelle. La sfida si è svolta in due manche. Nella prima parte, identica alle altre, ci sono state le varie esibizioni dei concorrenti e la classifica tecnica con i voti dei giurati. Questa la classifica: 1. Sabrina Salerno e Samuel Peron; 2. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo; 3. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina; 4. Morgan e Alessandra Tripoli; 5. Alvise Rigo e Tove Villfor; 6. Arisa e Vito Coppola; 7. Andrea Iannone e Lucrezia Lando. A questo punto Alberto Matano ha deciso di assegnare 15 punti del tesoretto ad Arisa, per via “del suo percorso straordinario”, mentre Rossella Erra ha optato per Morgan. In questo modo, con la somma dei voti social Alvise Rigo e Tove Villfor sono finiti allo spareggio finale e non hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Si èladicon le. La sfida si è svolta in due manche. Nellaparte, identica alle altre, ci sono state le varie esibizioni dei concorrenti e la classifica tecnica con i voti dei giurati. Questa la classifica: 1. Sabrina Salerno e Samuel Peron; 2. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo; 3. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina; 4. Morgan e Alessandra Tripoli; 5. Alvise Rigo e Tove Villfor; 6. Arisa e Vito Coppola; 7. Andrea Iannone e Lucrezia Lando. A questo punto Alberto Matano ha deciso di assegnare 15 punti del tesoretto ad Arisa, per via “del suo percorso straordinario”, mentre Rossella Erra ha optato per Morgan. In questo modo, con la somma dei voti social Alvise Rigo e Tove Villfor sono finiti allo spareggio finale e non hanno ...

