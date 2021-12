Discariche abusive e svuota cantine | ?così i ‘ferrovecchio’ guadagnano fino a 1 000 euro al giorno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ormai non ci facciamo quasi più caso: vedere il ciglio della strada – di tutte le strade – colmo di rifiuti è diventato la normalità. Sacchetti di rifiuti gettati da incivili che si ammonticchiano sempre di piùa diventarea cielo aperto. E poi divani, materassi, pneumatici, elettrodomestici: facendo un giro, soprattutto nei luoghi più appartati, si può trovare di tutto, compresi pezzi di auto e moto, ovviamente rubate. Ma, appunto, la cosa più assurda è che ormai questo per noi sta diventando quasi la normalità: ci stiamo abituando a questa bruttura e anche se ci viene il voltastomaco e ci indigniamo ogni volta che vediamo i cumuli di rifiuti gettati dall’incivile di turno, il paesaggio deturpato dai rifiuti è ormai registrato dal nostro cervello come un qualcosa di “consueto” e non di anomalo. Sarà che ormai siamo subissati dalle ...