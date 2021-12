Charlene di Monaco, la verità in un pizzino: "Chi è davvero la principessa", altra bomba a Monaco (Di domenica 5 dicembre 2021) Un mistero lungo, doloroso, quello che avvolge Charlene di Monaco, la principessa triste che poco dopo il ritorno a Montecarlo è di nuovo "sparita", pare ricoverata in una clinica svizzera. Su di lei e sul rapporto col marito, il principe Alberto, si rincorrono voci dolorose e spaventose. Charlene Wittstock per certo ha avuto una lunga malattia, ma ci sarebbe anche la depressione, la rottura quasi definitiva con Alberto, negli ultimi giorni si è parlato anche di un'aggressione a una domestica a Palazzo Grimaldi. Ma quale sia la verità è un mistero per tutti. E ora, ad indagare su Charlene di Monaco, ci pensa anche la grafologa Evi Crotti, la quale passai ai raggi X la calligrafia della principessa. Lo fa per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Un mistero lungo, doloroso, quello che avvolgedi, latriste che poco dopo il ritorno a Montecarlo è di nuovo "sparita", pare ricoverata in una clinica svizzera. Su di lei e sul rapporto col marito, il principe Alberto, si rincorrono voci dolorose e spaventose.Wittstock per certo ha avuto una lunga malattia, ma ci sarebbe anche la depressione, la rottura quasi definitiva con Alberto, negli ultimi giorni si è parlato anche di un'aggressione a una domestica a Palazzo Grimaldi. Ma quale sia laè un mistero per tutti. E ora, ad indagare sudi, ci pensa anche la grafologa Evi Crotti, la quale passai ai raggi X la calligrafia della. Lo fa per ...

Advertising

infoitsalute : Charlene di Monaco è la nuova Principessa triste? La verità sulla moglie del Principe Alberto - infoitsalute : Carolina di Monaco prende il posto di Charlene e si occupa dei gemelli - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco a pezzi e in lacrime: Alberto l`ha umiliata in pubblico - - infoitsalute : Charlene di Monaco a pezzi e in lacrime: Alberto l’ha umiliata in pubblico - infoitcultura : Charlene di Monaco, dichiarazione pungente: svelata la vera malattia della principessa… -